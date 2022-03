Pichardo é vice-campeão mundial do triplo salto em pista coberta

Pichardo foi apenas superado pelo cubano Lázaro Martínez. O outro português em prova, Tiago Pereira, ficou em 9.º com a marca de 16.46 metros.



Depois do ouro nos Jogos Olímpicos com um salto de 17.98 metros, Pedro Pablo Pichardo tinha como melhor marca indoor 17.36 metros.





O concurso começou bem para o português ao saltar 17.42 metros no primeiro ensaio e bateu o recorde nacional em pista coberta que era de Nelson Évora (17.40, nos Mundiais de Birmingham, em 2018).



No segundo salto melhorou a marca pessoal e reforçou o recorde nacional com um salto de 17.46 metros.





O terceiro ensaio foi nulo. O quarto foi desastrado e no final foi captado pelas câmaras a fazer sinal ao treinador (e pai) apontando para o pé enquanto se descalçava, sinal de que algo podia não estar bem. E não voltou a saltar.



Pedro Pichardo sonha saltar para lá dos 18,29 metros (recorde mundial absoluto desde 1995). Em pista coberta o recorde é de 18.07 (2021).