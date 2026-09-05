Pichardo em segundo na Bélgica

Pichardo em segundo na Bélgica

O atleta olímpico português Pedro Pablo Pichardo terminou em segundo lugar o concurso do triplo salto na etapa de Bruxelas da Liga Diamante, vencida pelo italiano Andy Díaz Hernández.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

VER MAIS
O campeão olímpico em Tóquio2020 e ‘vice’ em Paris2024 rubricou 17,51 metros no sexto e último salto, contra os 17,74 do vencedor, que conseguiu a melhor marca logo na primeira tentativa, com o jamaicano Jordan Scott (17,18) a concluir na terceira posição.

Pichardo procurava vencer o quarto título da carreira na Liga Diamante, depois de ter ganho em 2018, 2021 e 2024.

(Com Lusa)
PUB
PUB