Pichardo encabeça convocados de Portugal para Europeu de Equipas de atletismo

Pichardo, que conquistou também uma medalha nos Jogos Olímpicos Paris2024, sobressai na lista de 43 atletas convocados para a competição, anteriormente designada de Taça da Europa, que se realiza em Madrid, entre 26 e 29 de junho.



Entre as ausências no lote de convocados, publicado no sítio oficial da federação na Internet, destaca-se a de Patrícia Silva, que conquistou a medalha de bronze na prova dos 800 metros dos Campeonatos do Mundo em pista curta, em Nanjing, na China, em 23 de março.



Depois de ter terminado no oitavo lugar na edição de 2023, a primeira alargada a 16 seleções, realizada em Chorzów, na Polónia, a representação portuguesa procura voltar a assegurar a permanência entre a elite do atletismo europeu.



Lista de atletas convocados:



Agate Sousa, Ana Marinho, André Prazeres, Arialis Martinez, Beatriz Andrade, Beatriz Castelhano, Camila Gomes, Carina Vanessa, Carlos Nascimento, Cátia Andreia Pereira, David Garcia, Décio Andrade, Delvis Santos, Diogo Barrigana, Edson Gomes, Emanuel Sousa, Ericsson Tavares, Etson Barros, Fatoumata Diallo, Gabriel Maia, Gerson Baldé, Íris Silva, Isaac Nader, Jéssica Inchude, Laura Taborda, Leandro Ramos, Liliana Cá, Lorene Bazolo, Lucinda Gomes, Mariana Pestana, Marta Trovoada, Melissa Sereno, Natacha Candé, Omar Elkhatib, Paulo Pereira, Pedro Buaró, Pedro Pablo Pichardo, Ricardo dos Santos, Rúben Amaral, Salomé Afonso, Sofia Lavreshina, Tiago Luis Pereira e Tsanko Arnaudov.