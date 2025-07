Pidcock reconquistou em Melgaço título europeu de cross country olímpico em BTT

Pidcock concluiu a prova em 01:21.02 horas e impôs-se ao seu compatriota Charlie Aldridge, por 37 segundos, enquanto o dinamarquês Simon Andreassen foi terceiro, a 01:15 minutos do corredor da Q36.5.



O britânico, de 25 anos, recuperou um título que conquistou em Munique, em 2022, ano em que também se sagrou campeão do mundo.



Roberto Ferreira foi o português mais bem classificado, com o tempo de 01:28.52, mais 07.50 segundos do que o vencedor, enquanto Ricardo Marinheiro, Bruno Nunes e João Rocha não terminaram a prova.