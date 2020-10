Pierre Gasly continua na AlphaTauri em 2021

“Desde que regressou à equipa, no ano passado, Pierre alcançou grandes resultados, com dois pódios, incluindo uma vitória. É um piloto muito competitivo, mentalmente forte e sabe tirar o melhor do carro em cada corrida. Está na nossa família há muitos anos e espero que assim continue”, disse o patrão da AlphaTauri, Franz Tost.



Gasly fez a estreia na Fórmula 1 em 2017, ao serviço da Red Bull, equipa-mãe da AlphaTauri, e soma um total de 59 corridas, tendo alcançado em setembro o primeiro triunfo, no Grande Prémio de Itália.





“Estou extremamente feliz em continuar com a Scuderia AlphaTauri por mais uma temporada! Este ano está a correr muito bem e estamos no caminho certo para ter a nossa temporada de maior sucesso na história da equipa. Sinto que temos um relacionamento muito forte, temos conseguido aproveitar todas as oportunidades que apareceram, a melhor no Grande Prémio de Itália. Ganhar a minha primeira corrida de Fórmula 1 em Monza foi um momento muito especial para mim, e foi muito doce conseguir a segunda vitória na história da equipa, então estou muito orgulhoso disso. Vou fazer o meu máximo para levar a equipa mais longe. Estou ansioso para o desafio do próximo ano e continuar com AlphaTauri como marca de moda premium e equipa de corrida, para continuar a fazer o máximo que puder para alcançar ainda mais sucesso no futuro”. disse Gasly



Franz Tost, chefe da equipa, ao anunciar a notícia disse: "Estou muito feliz pelo Pierre permanecer connosco na temporada de 2021. Ele faz parte do programa de pilotos da Red Bull há muitos anos e espero que continue na família Red Bull por muitas temporadas. Desde que voltou para a equipa no ano passado, ele mostrou consistentemente bons desempenhos ao alcançar dois pódios, com um segundo lugar no Brasil em 2019 e uma vitória na corrida em casa da equipa no Grande Prémio de Itália deste ano. Pierre provou ser altamente competitivo também graças à sua grande qualidade, extraindo o potencial do carro em cada corrida e dando um feedback valioso aos seus engenheiros. É mentalmente muito forte, está sempre motivado e quando estabelece um objetivo dá tudo para o conseguir. Estou ansioso para estender esta cooperação e ter uma temporada de 2021 de sucesso juntos”.