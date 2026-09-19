Pigato e `repetente` Knutson discutem título no Caldas da Rainha Ladies Open em ténis

Pigato, a terceira cabeça de série e 137.ª tenista mundial, derrotou a belga Jeline Vandromme, por 6-3 e 7-5, em uma hora e 57 minutos.



A campeã júnior do Open dos Estados Unidos em 2025 ainda esteve a liderar por 5-3 no segundo parcial, mas, quando servia para vencer o set, foi quebrada pela italiana, que conseguiu novo ‘break’ no 12.º jogo para bater a jovem 134.ª jogadora do ranking.



Após superar a belga de 18 anos, Lisa Pigato vai lutar no domingo pelo segundo título WTA 125 da carreira frente a Gabriela Knutson.



Sob o olhar do Presidente da República, António José Seguro, a 163.ª jogadora mundial colocou um ponto final na caminhada da promissora Mia Pohankova (233.ª), impondo-se à ‘teenager’ eslovaca por 7-5, 5-7 e 6-3.



A checa eliminou a tenista sensação do torneio do circuito secundário feminino de ténis, que tinha afastado a primeira cabeça de série, a austríaca Sinja Kraus (95.ª), na primeira ronda, e a lusa Matilde Jorge na segunda.



Knutson é novamente finalista nas Caldas da Rainha, onde no ano passado foi derrotada no encontro decisivo pela russa Polina Iatcenko.



Já em pares, a australiana Gabriella da Silva Fick e a cazaque Zhibek Kulambayeva, primeiras pré-designadas, confirmaram o seu estatuto de favoritas, conquistando o título.



As campeãs triunfaram por 3-6, 7-6 (7-5) e 10-7 diante da australiana Elena Micic e da indiana Rutuja Bhosale, que eliminaram as irmãs Francisca e Matilde Jorge nas ‘meias’.