Pimenta e Portela garantem a segunda final lusa nos mundiais de canoagem

Pela primeira vez a competirem juntos, em prova que não é olímpica, Pimenta e Teresa foram segundos na sua série, em 1.41,94 minutos, ficando a 59 centésimos de segundos dos australianos Alyssa Bull e Jackson Collins, deixando para trás a Alemanha, terceira, com a poderosa Hungria, quarta, a ficar de fora da final.



As medalhas são atribuídas domingo, às 17:25, horas de Lisboa, com os lusos a levarem na bagagem a motivação do ouro na Taça do Mundo da Polónia.



Sinais muito positivos também para a dupla João Ribeiro e Messias Baptista no olímpico K2 500 metros que levaram ao primeiro lugar, batendo os poderosos rivais húngaros, apesar desta regata não valer qualquer lugar na prova das medalhas.



Depois do ouro e bronze nas Taças do Mundo, João e Messias impuseram-se na sua série, em 1.36,96, superando os húngaros Bence Nadas, com títulos europeus e mundiais em várias tripulações, e Balint Kopasz, grande rival de Fernando Pimenta no anterior ciclo olímpico e medalha de ouro no K1 1.000 em Tóquio2020, na qual o limiano foi bronze.



Com apenas uma vaga direta para a final em K1 200, Teresa Portela e Kevin Santos foram ambos segundos classificados, no caso feminino em 41,82 segundos, a 1,01 segundos da húngara Anna Lucz, medalha de bronze nos últimos mundiais.



Já Kevin ficou a 43 centésimos de segundo do também magiar Kolos Csizmadia, quarto em Tóquio2020 e no mundial de 2021, além de ser o campeão do Mundo em título em K2 200 misto.



Horas antes, e na canoagem adaptada, Norberto Mourão, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, tinha garantido o êxito ao concluir a sua prova em 58,44 segundos, perdendo apenas para o campeão paralímpico no Japão, o brasileiro Fernando Rufino, por 3,19 segundos.



Norberto Mourão, que tem a final no sábado, é campeão da Europa em título e, em termos mundiais, tem um bronze em 2021 e prata em 2019, sendo que em 2020 não houve competição devido à pandemia de covid-19.



Na sexta-feira, Portugal tem sete semifinais e ainda a regata das medalhas na canoagem adaptada, com Alex Santos em VL1, tentando melhorar o quinto lugar em Tóquio2020 e a quarta posição na Taça do Mundo deste ano, o que lhe daria um inédito pódio internacional.



De resto, Fernando Pimenta, em K1 500 e 1.000, Teresa Portela, em K1 200 e 500, Kevin Santos, em K1 200, e o quarteto composto por João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela em K4 500, bem como João e Messias em K2 500, têm todos o mesmo objetivo, classificar-se entre os três primeiros para aceder à final.



Programa da seleção de Portugal para sexta-feira (horas de Lisboa):



- Meias-finais:



14:27 K4 500 João Ribeiro/Messias Baptista/Emanuel Silva/David Varela.



14:57 K1 500 Fernando Pimenta.



16:27 K1 500 Teresa Portela.



16:50 K1 1.000 Fernando Pimenta.



18:30 K1 200 Teresa Portela.



18:55 K1 200 Kevin Santos.



20:24 K2 500 João Ribeiro/Messias Baptista.



Paracanaogem:



- Final:



15:20 KL1 Alex Santos