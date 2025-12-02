Piscinas Municipais de Albufeira encerradas devido à presença de `legionella`

“Na sequência de relatórios laboratoriais de domingo, dia 30 de novembro, que detetaram resultados positivos à ‘legionella’ nas amostras recolhidas no Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira às águas quentes sanitárias, o Município decidiu encerrar temporariamente aquele equipamento desportivo a partir de amanhã [hoje], dia 02 de dezembro, lê-se numa nota da autarquia publicado nas redes sociais.



O Município sublinha que no domingo, face à classificação de risco, foram efetuados todos os procedimentos de segurança e tratamentos necessários por parte da empresa responsável pela manutenção, nomeadamente operações de limpeza e desinfeção de choque dos sistemas e ramais de águas quentes sanitárias.



Por outro lado, estão a ser realizadas “novas amostras para avaliação preliminar” e, posteriormente, decorridos 10 a 15 dias da intervenção, serão recolhidas amostras para uma primeira avaliação da eficácia das medidas corretivas adotadas.



A nota refere que o presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina e o vice-presidente Jorge Carmo, responsável pelo pelouro do Desporto, “estão a acompanhar a situação desde o primeiro minuto”.



A situação está a ser coordenada com as autoridades de Saúde Pública para a rápida resolução do problema, com vista a que o complexo “possa reabrir novamente, após a garantia total de segurança para a saúde dos utentes”, acrescenta.



A presença de ‘legionella’ já levou a Federação Portuguesa de Natação a ter de procurar outro local para a realização da Prova Zonal de Juvenis - Zona Sul, marcada para os dias 06, 07 e 08 de dezembro, lê-se numa nota divulgada nas redes sociais.



“A nova localização será comunicada o mais brevemente possível, assim que estejam reunidas todas as condições de segurança e qualidade necessárias para a realização da prova”, afirma aquela entidade.



A ‘legionella’ é um tipo de bactéria responsável por uma doença respiratória chamada Doença dos Legionários, um tipo de pneumonia considerada atípica.



A infeção não se transmite de pessoa para pessoa nem pela ingestão de água, mas sim pela inalação de gotículas de água contaminada em suspensão no ar.

