PJ informa que deteve oitavo suspeito de agressões a adeptos do FCP em junho em Lisboa

O detido tem 24 anos e encontrava-se em fuga às autoridades policiais desde os crimes, sendo o oitavo a ser detido de “um grupo constituído por cerca de 10 homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, que, no final de uma competição desportiva, resolveram planear a abordagem violenta e agressiva a um grupo mais restrito de adeptos de uma claque do clube opositor”, explicou a PJ em comunicado.



Os crimes ocorreram no dia 10 de junho e tiveram como vítimas membros de uma claque do FCP, que circulavam num automóvel, e que foram atacados quando pararam a viatura momentaneamente junto a um semáforo no Lumiar, em Lisboa.



Durante o ataque ao carro, em que seguiam cinco homens, “foram desencadeadas ações violentas sob a forma de agressões físicas, quebra dos vidros do carro e lançamento de artefactos pirotécnicos para o seu interior, levando ao início de um incêndio que acabou por destruir totalmente o veículo”.



Além das agressões, as cinco pessoas que seguiam no carro sofreram queimaduras e precisaram de ser encaminhadas para o hospital.



Após os crimes, a PJ, em colaboração com a PSP, deteve três dos suspeitos, entretanto sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.



Numa operação realizada em 23 de setembro, foram localizados e detidos mais quatro suspeitos, dos quais três ficaram em prisão preventiva.



A PJ realçou que os homens respondem por, em conjunto, participarem nos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas e ainda detenção e uso de artefactos pirotécnicos.



A polícia acrescentou que prosseguem diligências para a identificação e localização dos restantes suspeitos, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

