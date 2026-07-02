PM cabo-verdiano saúda “heróis” antes do jogo com a Argentina

“Saudamos calorosamente o selecionador Bubista e, através dele, toda a nossa querida equipa nacional. São vocês os heróis desta magnífica campanha no Mundial 2026”, lê-se numa mensagem datada de sexta-feira, mas divulgada hoje.



O líder do Governo destacou as exibições “que, para muitos, eram impensáveis” e afirmou que os Tubarões Azuis “honram e orgulham” Cabo Verde.



“Muitos de vós são filhos da diáspora: vindos de muitas paragens, personificam, hoje, em campo, esta alma resiliente que sempre soube ser mais e bem maior do que a nossa geografia”, escreveu.



O próximo jogo decorre antes de Cabo Verde celebrar 51 anos de independência, no domingo.



“No dia 03 de julho, dois dias antes de calorosamente festejarmos o aniversário da nossa independência, defrontaremos a Argentina. Enfrentaremos esse desafio com a garra e a dignidade que nos distinguem”, referiu Francisco Carvalho.



“Desejamos aos nossos atletas coragem, foco e determinação para que, na hora do apito final, possamos nos sentir orgulhosos e todos celebrarmos a nossa grande vitória”, acrescentou.



Cabo Verde terminou a fase de grupo em segundo lugar do grupo H, com três pontos, após três empates com Espanha (0-0), Uruguai (2-2) e Arábia Saudita (0-0).