Pneumonia "tira" van der Poel do Tour

”, detalha a equipa belga.Vencedor da segunda etapa, Van der Poel envergou a camisola amarela durante quatro dias e foi um dos grandes animadores desta edição da "Grande Boucle", em que ainda estava na luta pela vitória na classificação por pontos.”, informa a Alpecin-Deceuninck.Nesta Volta a França, "MVDP" integrou várias fugas, nomeadamente na nona etapa, em que andou 170 quilómetros escapado apenas na companhia do colega Jonas Rickaert para que este pudesse cumprir o sonho de subir ao pódio do Tour como mais combativo.O neerlandês de 30 anos, que também foi segundo na quarta etapa e terceiro na 11.ª, é a segunda baixa de peso para a Alpecin-Deceuninck, que já tinha perdido o belga Jasper Philipsen, primeiro camisola amarela desta edição, à terceira etapa por queda.O abandono de Van der Poel foi anunciado antes da partida da 16.ª etapa, com o pelotão a regressar esta terça-feira à estrada, após cumprido o segundo e último dia de descanso, para os 171,5 quilómetros entre Montpellier e o alto do Mont Ventoux.