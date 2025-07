Pogacar alcança 100.ª vitória na carreira com ajuda portuguesa

“Ganhar no Tour, com esta camisola [arco-íris de campeão do mundo], e ter 100 vitórias é fantástico”, resumiu o três vezes campeão do Tour, após bater, na ‘explosiva’ chegada a Rouen, o camisola amarela e o seu arquirrival, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), respetivamente segundo e terceiro na meta.



Hoje, para a história do ciclismo ficará a centésima de ‘Pogi’, mas também o trabalho feito por João Almeida, sexto na etapa com as mesmas 3:50.29 horas do vencedor, para o seu líder na UAE Emirates, com o português a ‘preparar’ a aceleração com que o esloveno derrotou ‘MVDP’.



“Eu tento sempre, mas contra ti é impossível”, desabafou o neerlandês da Alpecin-Deceuninck, enquanto os dois ‘arrefeciam’ após uma tirada em que empataram em tempo.



Por ‘vencer’ no desempate por posições nas quatro etapas disputadas até ao momento, Van der Poel continua a liderar a geral, na qual Vingegaard ainda é terceiro, agora a oito segundos, e Almeida subiu à oitava posição, a 55.



Na perspetiva de um final espetacular, o pelotão autorizou que Lenny Martinez (Bahrain Victorious), desejoso de redimir-se do fiasco na geral, atacasse logo no primeiro dos 174,2 quilómetros a percorrer entre Amiens e Rouen, com o francês a receber prontamente a companhia de Jonas Abrahamsen (Uno-X) e Thomas Gachignard (TotalEnergies).



Aos três juntar-se-ia quilómetros mais à frente Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), com os fugitivos a nunca conseguirem uma margem muito superior a dois minutos.



Na primeira contagem de montanha do dia, a Côte Jacques Anquetil, o recordista de vitórias no Tour homenageado na etapa de hoje, Martinez tentou deixar para trás os seus companheiros de jornada, sem sucesso.



Já depois de o francês da Bahrain Victorious, o resistente entre os fugitivos, ter sido apanhado a uma vintena de quilómetros da meta e de João Almeida ter posto o pé no chão quando uma queda se deu à sua frente, finalmente a corrida ‘explodiu’.



Na subida à Côte de la Grand’Mare, a quarta categoria instalada a cerca de 12 quilómetros da meta, o australiano Ben O’Connor (Jayco AlUla) foi o primeiro dos homens da geral a ceder ao ritmo imposto pela UAE Emirates.



Com apenas a Rampe Saint-Hilaire pela frente, uma terceira categoria com impressionantes 12% de inclinação de média, a Visma-Lease a Bike colocou a equipa em bloco na dianteira e acelerou, mas, quando a pronunciada rampa efetivamente começou, foi Almeida quem apareceu para ‘guiar’ Pogacar, que atacou ainda com mais de cinco quilómetros para a meta, sendo acompanhado só por Vingegaard.



O dinamarquês cedeu momentaneamente, mas não desistiu e recolou ao campeão mundial de fundo, com o duo a seguir isolado apenas um quilómetro devido ao trabalho do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) num grupo no qual estavam ‘MVDP’, Almeida e o ‘Visma’ Matteo Jorgenson, mas não Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – perdeu 32 segundos na meta, tal como Enric Mas (Movistar).



Os ataques sucederam-se e Jorgenson ganhou uma pequena margem, anulada pelo português da UAE Emirates, hoje absolutamente excecional no trabalho para Pogi.



Almeida ainda teve forças para ‘lançar’ o campeão em título do Tour, que, desta vez, não teve medo de sprintar contra ‘MVDP’ e se impôs ao neerlandês, com o seu colega luso a festejar efusivamente, ainda antes de cruzar a meta, a 100.ª vitória do ‘extraterrestre’ esloveno.



O quarto classificado do Tour2024 terá na quarta-feira uma rara oportunidade de brilhar a solo, no contrarrelógio de 33 quilómetros em Caen, no qual se espera que Nelson Oliveira (Movistar) também se saia bem e que a uma maior seleção entre os candidatos à geral seja feita, com o bicampeão mundial e campeão olímpico Evenepoel, que hoje cedeu três segundos e é nono, a ser o grande favorito.



Hoje, 65.º na tirada, a 04.14 minutos de Pogacar, Oliveira vai partir para a quinta etapa como 74.º classificado da geral, a 12.58 de van der Poel.