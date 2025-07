Pogacar alcança 100.ª vitória na carreira

Aos 26 anos, o campeão em título do Tour chegou à centena de vitórias ao ser o melhor no final dos 174,2 quilómetros entre Amiens e Rouen, que cumpriu em 03:50.29 horas, à frente de Van der Poel e do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).



Pogacar empatou em tempo com o neerlandês da Alpecin-Deceuninck, que segurou a amarela, liderando uma classificação na qual Vingegaard é terceiro, a oito segundos, e o português João Almeida subiu a oitavo, após ter sido sexto na tirada, com o mesmo tempo do seu colega esloveno que ajudou a ‘lançar’.



Na quarta-feira, os candidatos à vitória final têm o primeiro grande teste no contrarrelógio da quinta etapa, com 33 quilómetros planos percorridos em Caen.