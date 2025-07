Pogacar. Desistência de Almeida é grande perda para a UAE Emirates

“É uma grande perda para nós. Estava num grande momento de forma, é um colega muito combativo. Estava a ser o herói da equipa pela sua capacidade de aguentar. É uma pena que tenha sido forçado a desistir”, declarou o campeão em título da ‘Grande Boucle’, que procura a quarta vitória na geral da prova francesa.



Quarto classificado do Tour2024, João Almeida abandonou hoje a 112.ª Volta a França no decurso da nona etapa, quando estavam decorridos 89 quilómetros dos 174,1 quilómetros entre Chinon e Châteauroux.



“Hoje, rolava-se rápido, até eu sofri na bicicleta. Não posso imaginar o que ele estava a passar”, acrescentou ‘Pogi’, no final da segunda etapa mais rápida da história do Tour, ganha pelo belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), com uma média de 50,013 km/h e muito calor.



Na sexta-feira, o português de 26 anos ficou envolvido numa queda a pouco mais de seis quilómetros do final dos 197 entre Saint-Malo e o Muro da Bretanha, fraturando uma costela e ficando com escoriações profundas no corpo.



“Lutou muito nestes dias. Espero que se recupere rapidamente”, disse o esloveno, antes de elogiar novamente o seu colega português: “Era um luxo tê-lo bem colocado na geral”.



Quando caiu, Almeida era sétimo da geral, depois de ter desempenhado um papel fundamental na 100.ª vitória de Pogacar, na quarta etapa da ‘Grande Boucle’ – foi mesmo eleito melhor ‘gregário’ da primeira semana da prova.



“Agora, temos menos um trepador, há que ter isso em conta. Teremos de modificar os nossos planos e enfrentá-lo com [apenas] sete [corredores]. Vamos trabalhar para que [a desistência de Almeida] não nos afete demasiado”, pontuou.



Tal como o camisola amarela, também o espanhol Marc Soler lamentou o abandono do seu colega, definindo-o como “um corredor fundamental”.



“Estava a fazer uma temporada muito boa. É uma pena, porque era um homem importante na nossa equipa”, declarou.



Primeiro ciclista na história a vencer as Voltas à Suíça, Romandia e País Basco na mesma temporada, o melhor voltista português da atualidade é uma ‘baixa’ de peso na UAE Emirates, com Soler a definir como “um contratempo” o abandono de Almeida.



“Temos de continuar com o nosso plano, e veremos como sai. Acredito que nos sairemos bem. Se, antes, tínhamos de dar 200%, agora temos de dar ainda mais”, reconheceu.