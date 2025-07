Pogacar ganha no alto de Hautacam e sobe à liderança da geral

Na primeira jornada nos Pirenéus, o campeão em título do Tour atacou no início da subida de categoria especial para cumprir em solitário os 180,6 quilómetros desde Auch em 04:21.19 horas, deixando o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a distantes 02.10 minutos e o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), que foi terceiro, a 02.23.



Após conquistar o 20.º triunfo em etapas na Volta a França e o terceira na 112.ª edição, Pogacar, de 26 anos, recuperou a amarela e comanda agora a geral com 03.31 de vantagem sobre Vingegaard, com o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a fechar o pódio, a 04.45.



Na sexta-feira, os favoritos à vitória final têm novo desafio na ‘cronoescalada’ de 10,9 quilómetros entre Loudenvielle e o alto de Peyragudes, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.