Pogacar já é o segundo ciclista com mais `Monumentos` após `tri` na Volta à Flandres

Vencedor da ‘Ronde’ também em 2023 e 2025, o extraordinário esloveno da UAE Emirates somou a sua terceira vitória da temporada, em outros tantos dias de corrida, juntando a Volta à Flandres à Strade-Bianche e à Milão-São Remo, o outro ‘Monumento’ que ganhou este ano.



Depois de a sua UAE Emirates fazer uma primeira seleção entre os favoritos, ‘Pogi’ lançou um primeiro fulgurante ataque, a que só Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) conseguiu responder, a mais de 50 quilómetros da meta, deixando o neerlandês definitivamente para trás a 18 quilómetros do final.



“Foi uma corrida louca. Não sei o que dizer, foi super difícil desde não sei que quilómetro. Foi um jogo de paciência”, resumiu em declarações à Eurosport, após cortar a meta com o tempo de 06:20.07 horas e de se isolar como o segundo corredor com maior número de ‘Monumentos’ no ciclismo, superando o mítico Roger De Vlaeminck.



Aos 27 anos, Pogacar soma 12, distanciando-se de Van der Poel, com quem tem dividido as vitórias em ‘Monumentos’ – os outros são a Paris-Roubaix, a Liège-Bastogne-Liège e a Volta à Lombardia –, e ficando a sete de Eddy Merck, com quem disputa o título de melhor ciclista de ‘todos os tempos’.



Já três vezes vencedor da Volta à Flandres, ‘MVDP’ cortou a meta a 34 segundos do líder da UAE Emirates, enquanto o estreante Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) fechou o pódio, a 1.11 minutos, relegando o também belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) para um distante quarto lugar, a 2.04.



Muito antes de ‘Pogi’ dar um passo firme na missão de conquistar os cinco ‘Monumentos’ numa temporada, uma fuga de mais de uma dezena de ciclistas formou-se ainda antes de estarem decorridos 30 dos 278,2 quilómetros entre Antuérpia e Oudenaarde e chegou a ter mais de cinco minutos de vantagem, uma margem ‘reforçada’ quando os perseguidores tiveram de parar numa passagem de nível para o comboio passar.



Mas foi no Molenberg, a mais de 100 quilómetros da meta, que a clássica belga se começou a decidir: a UAE Emirates acelerou e selecionou o pelotão, com Van der Poel, Evenepoel, Van Aert, Mads Pedersen (Lidl-Trek), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ou Matteo Trentin (Tudor) a serem alguns dos principais nomes a seguir o quatro vezes vencedor do Tour.



Apenas com Florian Vermeersch a apoiá-lo, foi o próprio Pogacar a assumir o trabalho no grupo dos favoritos, que nem 30 quilómetros depois se juntou aos fugitivos na frente de corrida.



O bicampeão do mundo de fundo replicou a tática bem-sucedida do ano anterior e acelerou no Oude Kwaremont, a 57 quilómetros da meta, com Van Aert a ser o único adversário a conseguir responder de imediato.



O belga da Visma-Lease a Bike ‘pagou’ a ousadia de tentar seguir o ritmo do esloveno, ao contrário de ‘MVDP’, que procurava tornar-se o recordista de vitórias na Flandres com quatro triunfos, e de Evenepoel, que seguiram ao seu ritmo e acabaram por alcançar Pogacar.



Pela primeira vez, os três ‘classicómanos’ encontraram-se da ‘Ronde’ e confirmaram os seus pergaminhos, ficando isolados na dianteira quando faltavam percorrer mais de 50 quilómetros.



No entanto, o belga da Red Bull-BORA-hansgrohe rapidamente perdeu o contacto com os grandes dominadores dos ‘Monumentos’ desde 2023, mostrando estar um ‘degrau’ abaixo em relação aos dois, que se separam a 18 quilómetros da meta quando ‘Pogi’ atacou.



O esloveno festejou o seu terceiro triunfo na Flandres, o segundo consecutivo, admitindo que irá encarar a Paris-Roubaix, agendada para o próximo domingo, “motivado”.



“Eu não corro muito, por isso quando corro há pressão para ganhar. Até agora, correu tudo na perfeição para mim”, pontuou.



Escudeiros de Pogacar, António Morgado e Rui Oliveira tiveram sortes diferentes na clássica belga, com o primeiro a ser 105.º classificado e o campeão olímpico a desistir, numa jornada em que caiu logo nos primeiros metros.