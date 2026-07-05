Pogacar `ofereceu` a segunda etapa ao estreante Isaac del Toro

Após uma aceleração nos metros finais da última de três subidas a Montjuïc, o estreante de 22 anos impôs-se no final dos 168,5 quilómetros entre Tarragona e Barcelona, com a autorização do seu líder, segundo com as mesmas 03:40.01 horas do vencedor.

Vingegaard, que foi quarto na etapa com o mesmo tempo de Del Toro, manteve a liderança da geral, tendo agora seis segundos de vantagem sobre Pogacar e 15 sobre o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), terceiro na jornada.

Na segunda-feira, a terceira etapa da 113.ª edição liga Granollers, ainda em Espanha, a Les Angles, numa jornada de 195,9 quilómetros que marca a incursão em território francês.