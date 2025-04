Pogacar quis estar na Paris-Roubaix

“Não pratico ciclismo para me aborrecer. Quero descobrir todas as suas facetas. Em fevereiro (quando reconheci o percurso da clássica francesa), senti-me muito à vontade”, declarou em Waregem (Bélgica), durante uma conferência de imprensa de antevisão da Volta a Flandres, agendada para domingo.



Em 26 de março, a UAE Emirates confirmou que o vigente campeão do Tour e do Giro se iria estrear na Paris-Roubaix, o mais impiedoso dos cinco ‘Monumentos’ do ciclismo, que se disputa em 13 de abril.



"Pogi" relativizou os perigos do "Inferno do Norte", marcado ano após ano por diversas quedas.



“Podemos pôr em risco a nossa época numa prova como a (Paris) Roubaix, mas não me parece que seja mais perigosa do que uma chegada ao sprint nas primeiras etapas da Volta a França. Vejam a Strade Bianche (onde caiu) ou os últimos 15 quilómetros da Milão-San Remo… corremos sempre riscos”, defendeu.



O campeão mundial de fundo caiu com aparato na Strade Bianche, há menos de um mês, antes de vencer a clássica italiana pela terceira vez, e foi terceiro no primeiro "Monumento" da temporada.



“Se alinharmos numa corrida temendo as eventuais consequências, desperdiçamos demasiada energia. Não vale a pena pensar nisso”, reforçou o tricampeão da Volta a França (também venceu em 2020 e 2021).