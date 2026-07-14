Pogacar reforça amarela com terceiro triunfo e Vingegaard cede tempo
O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforçou hoje a liderança da 113.ª Volta a França em bicicleta, ao ganhar isolado a 10.ª etapa, somando a terceira vitória nesta edição e a 24.ª na prova francesa.
O tetracampeão atacou a 16 quilómetros da meta, no Col de Pertus, e concluiu isolado os 166,6 quilómetros entre Aurillac e Le Lioran em 3:58.08 horas, deixando o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 32 segundos. O francês Paul Seixas (Decathlon) foi terceiro, a 34.
Pogacar, de 27 anos, aumentou as diferenças para os perseguidores na geral, em que o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que hoje cedeu 44 segundos, é segundo, já a 3.36 minutos, e Evenepoel é terceiro, a 4.06
Na quarta-feira, a 11.ª etapa liga Vichy a Nevers no total de 161,3 quilómetros essencialmente planos.