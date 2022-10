Pogacar repete triunfo na Volta à Lombardia na despedida de Valverde e Nibali

A 116.ª da Il Lombardia foi decidida num 'sprint' a dois, com Pogacar a superiorizar-se ao espanhol Enric Mas (Movistar), concluindo em 6:21.22 horas os 253 quilómetros entre Bergamo e Como, em Itália, numa corrida que marcou a despedida do espanhol Alejandro Valverde (Movista) e do italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Victorious)



Num excelente dia para os ciclistas espanhóis, que apenas falharam o triunfo, Mikel Landa (Bahrain-Victorious) foi terceiro, a 10 segundos, e o campeão nacional Carlos Rodríguez (INEOS) quinto, a 52.



Um excelente trabalho a UAE Emirates nos últimos 65 quilómetros, iniciado pelo português João Almeida - que abandonou -, acabou por ser decisivo para o triunfo de Pogacar.



O ataque final do esloveno aconteceu a 19 quilómetros do fim, na dura subida a Civiglio, com Enric Mas a ser o único a conseguir responder inicialmente, antes de Landa se juntar aos dois.



Contudo, Landa mostrou-se sempre mais frágil do que os seus dois adversários, pelo que um forte ataque de Mas na entrada dos seis quilómetros finais o deixou definitivamente fora da luta pelo triunfo final.



Sem que nenhum dos dois conseguisse descolar até à reta da meta, Pogacar acabou por ser mais forte no sprint final e somou a sua segunda Volta à Lombardia, que junta à Liège-Bastogne-Liège de 2021.



Ao defender com sucesso o seu triunfo de 2021, Pogacar repetiu um feito que ninguém conseguia 2013, quando o espanhol Joaquin Rodríguez venceu a segunda edição seguida.



"Repetir o sucesso é fantástico. Tudo acontecido como estava pensado. Eu queria atacar no Civiglio. O Mas estava com o mesmo nível nas subidas, por isso, colaborámos até final. Eu sabia que tinha boas pernas hoje", disse Pogacar, o primeiro ciclista a vencer duas Voltas a França e duas Voltas à Lombardia antes dos 25 anos.



Aos 42 anos, Alejandro Valverde fez a última corrida da sua condecorada carreira e foi sexto, a 1.24 minutos, ainda conseguindo vencer ao 'sprint' num reduzido grupo de perseguidores.



A 'bala' termina a carreira com 133 vitórias, com destaque para o Mundial de 2018, a Volta a Espanha de 2009 e os quatro triunfos na Liège-Bastogne-Liège, o seu 'monumento'.



Após cortar a meta, Valverde disse estar "muito feliz por ter tido 21 anos de profissional" e que agora está na hora de "dar a vez aos jovens".



Mais atrás ficou Nibali, que se despediu com um 24.º lugar, a 2.27 minutos de Pogacar.



O 'tubarão de Messina', de 37 anos, somou, ao longo da carreira, 52 triunfos, vencendo as três grandes voltas - Giro de 2013 e 2016, Tour de 2014 e Vuelta de 2010.



Além destes triunfos, destaque ainda para os três 'monumentos' conquistados - Milão-Sanremo de 2018 e as Voltas à Lombardia de 2015 e 2017.