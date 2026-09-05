Pogacar só volta em 2027





(Com Lusa)





“Desde o início que esta equipa me fez sentir em casa. Crescemos juntos ao longo dos anos e partilhámos momentos incríveis, por isso estou muito feliz por renovar o meu contrato até 2032”, referiu Pogacar, citado em comunicado pela equipa.O esloveno, que já venceu cinco vezes a Volta a França (2020, 2021, 2024, 2025 e 2026) e a Volta a Itália (2024), garantiu que ainda tem muito por conquistar.“Ainda há muito que quero alcançar neste desporto e acredito que este é o lugar certo para o fazer. Estou muito grato pela confiança que a equipa depositou em mim e entusiasmado com o que podemos continuar a construir juntos”, salientou.‘Pogi’ está a recuperar de uma queda sofrida no passado sábado, durante a oitava etapa da Volta a Espanha, prova que tentava vencer pela primeira vez, que o obrigou a abandonar a corrida numa altura em que já liderava com uma confortável vantagem.O esloveno, de 27 anos, sofreu uma fratura da clavícula esquerda, que obrigou a uma cirurgia, para além de uma concussão cerebral, uma fratura estável da vértebra cervical C7 e múltiplas escoriações, com a equipa a confirmar que a época acabou.“Devido à sua queda na Volta à Espanha, Tadej não voltará a competir este ano, uma vez que o foco está na sua recuperação e reabilitação”, refere a UAE Emirates, equipa dos portugueses João Almeida, Rui Oliveira, Ivo Oliveira e António Morgado.Isto significa que Pogacar não vai defender o título de bicampeão do Mundo de estrada, que conquistou nas duas últimas épocas, depois de vencer em Zurique, na Suíça, em 2024, e em Kigali, no Ruanda, em 2025.‘Pogi’ vai falhar o Mundiais agendados para o final deste mês em Montreal, no Canadá, mas também os Europeus na Eslovénia, no início de outubro, e a Volta à Lombardia, também em outubro, outras duas competições nas quais é o atual campeão.“Neste momento o mais importante é focar-me na minha recuperação e dar ao meu corpo o tempo que ele precisa”, afirmou Pogacar.