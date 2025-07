Pogacar soma quarta vitória na cronoescalada e reforça amarela

O esloveno cumpriu os 10,9 quilómetros entre Loudenvielle e o alto de Peyragudes em exatos 23 minutos, deixando o dinamarquês a 36 segundos e o seu compatriota Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 01.20 minutos.

Com a vitória de hoje, a sua quarta nesta edição e 21.ª na prova, Pogacar consolidou a amarela, liderando a geral com 04.07 minutos de vantagem sobre Vingegaard e já 07.24 sobre o campeão mundial e olímpico de contrarrelógio, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step, que foi `dobrado` pelo ciclista da Visma-Lease a Bike e foi `apenas` 12.º, a 02.39.

No sábado, a 14.ª etapa encerra o tríptico nos Pirenéus, com uma ligação de 182,6 quilómetros entre Pau e a contagem de categoria especial de Luchon Superbagnères, que culmina uma jornada com subidas ao Tourmalet, Col d`Aspin e Peyresourde.