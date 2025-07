Pogacar sprinta para a amarela no Tour; Almeida cai

Pogacar ‘sprintou’ para ser o primeiro no Muro da Bretanha, após 197 quilómetros desde Saint-Malo, cortando a meta com o tempo de 04:05.39 horas, à frente do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e do britânico Oscar Onley (Picnic PostNL), terceiro a dois segundos.



O português João Almeida caiu a seis quilómetros da meta na parte de trás do grupo de favoritos e perdeu 10.13 minutos na meta, despedindo-se da luta pelo pódio final.



Após conquistar a sua 19.ª etapa no Tour, o esloveno da UAE Emirates subiu novamente à liderança da geral, tendo 54 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), com o francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) a fechar o pódio, a 01.11 minutos.



No sábado, os sprinters voltam a ter uma oportunidade na oitava etapa, que liga Saint-Méen-le-Grand a Laval em 171,4 quilómetros essencialmente planos.