Pogacar vence sexta etapa mas é Vingegaard o novo camisola amarela

Numa jornada, com passagem no Aspin e no Tourmalet, em que o português Ruben Guerreiro (Movistar) foi quarto, o vencedor das edições de 2020 e 2021 do Tour foi o melhor nos 144,9 quilómetros entre Tarbes e a primeira categoria de Cauterets-Cambasque, impondo-se em 03:54.27 horas e relegando o campeão em título para a segunda posição, a 24 segundos. O norueguês Tobias Johannessen (Uno-X) chegou no terceiro posto, a 01.22 minutos.

Na geral, Vingegaard é o novo primeiro, liderando com 25 segundos de vantagem sobre Pogacar, com o anterior camisola amarela, o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), a descer a terceiro, a 01.34 minutos.

Na sexta-feira, os sprinters voltam a ter uma oportunidade na 110.ª Volta a França, nos 169,9 quilómetros entre Mont-de-Marsan e Bordéus.