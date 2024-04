Polaco Hubert Hurkacz é o primeiro a qualificar-se para os quartos

No encontro da segunda ronda, o 10.º tenista mundial derrotou o 188.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, em uma hora e 48 minutos.



“Estou a habituar-me à terra batida, é uma tarefa difícil e estou a tentar fazer o meu melhor”, disse o polaco, que está estrear-se no pó de tijolo esta temporada no Clube de Ténis do Estoril.



Após ficar isento na primeira ronda, Hurkacz enfrentou dificuldades no primeiro ‘set’, sofrendo um ‘break’ no quinto jogo, que só conseguiu devolver quando o britânico serviu para fechar o parcial.



“Consegui a vitória aqui, o que é bom. Vou tentar somar ainda mais”, acrescentou o sucinto jogador do ‘top 10’ mundial.



Nos quartos de final, o polaco de 27 anos vai defrontar o ‘qualifier’ espanhol Pablo Llamas Ruiz, que derrotou por 7-6 (7-2) e 6-4 o compatriota David Jordà Sanchís, o ‘lucky loser’ que eliminou o português Jaime Faria na primeira ronda.