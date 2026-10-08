Ponte Vasco da Gama condicionada no domingo devido à Meia e Mini Maratonas

Em comunicado, a empresa responsável pela gestão, exploração e manutenção das duas pontes rodoviárias sobre o rio Tejo (Ponte Vasco da Gama e Ponte 25 de Abril) indicou que a circulação estará limitada a uma via em cada sentido entre as 00:00 e as 14:00, podendo ocorrer congestionamentos.



A Lusoponte sublinha que a ponte permanecerá aberta ao trânsito durante todo este período.



“Contudo, poderão ocorrer congestionamentos em ambos os sentidos, pelo que a Lusoponte recomenda que os automobilistas planeiem as suas deslocações com antecedência, contem com um possível aumento do tempo de viagem e consultem o estado do trânsito através das câmaras disponíveis no ‘site’ da empresa”, é referido na nota.



A Ponte Vasco da Gama liga as duas margens do Tejo entre Lisboa e Montijo/Alcochete, no distrito de Setúbal.



A Hyndai Meia Maratona tem partida prevista às 09:20 da Ponte Vasco da Gama e a meta é na Praça do Comércio, em Lisboa, contando com mais de 15.000 participantes. É organizada pelo Maratona Clube de Portugal.