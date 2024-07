Porta-estandartes lusos orgulhosos antes do início da cerimónia

Em declarações à RTP, antes da subida ao barco 60 da cerimónia de abertura, que vai decorrer no rio Sena, Fernando Pimenta disse que se sente "bastante" nervoso, até porque "é especial" levar a bandeira do país.

"Um bocadinho nervoso, saímos um bocadinho da nossa zona de conforto e vamos estar a representar Portugal e os portugueses nesta grande cerimónia de abertura. É sempre um sentimento de orgulho imenso estar num momento destes e ter sido eleito com a Ana para ser um dos porta-estandartes. É um prazer representar todos os portugueses e Portugal", assumiu.

A marchadora Ana Cabecinha, que vai ser um dos 22 atletas portugueses presentes na cerimónia de abertura, diz que está "a sentir uma adrenalina e uma emoção gigante".

"É uma grande responsabilidade, mas um enorme orgulho ser uma das caras dos representantes de Portugal inteiro e então estou megafeliz e a desejar que comece toda esta aventura da cerimónia de abertura", referiu.

Numa inédita cerimónia de abertura, que deixa o habitual estádio olímpico para o exterior, Portugal vai partilhar a sua embarcação com o Qatar e a Coreia do Norte, num percurso no rio Sena que vai desde a ponte de Austerlitz até à Torre Eiffel e ao Trocadéro, ponto final do espetáculo, a decorrer entre as 19:30 locais (18:30 em Lisboa) e as 23:15.

João Ribeiro, Messias Baptista e Teresa Portela (canoagem), Filipa Martins e Gabriel Albuquerque (ginástica), Duarte Seabra e Manuel Grave (equestre), Fu Yu e Jieni Shao (ténis de mesa), Eduardo Marques, Carolina João, Diogo Costa e Mafalda Pires de Lima (vela), Miguel Nascimento (natação) e Taís Pina, Jorge Fonseca, Patrícia Sampaio, Bárbara Timo, Rochele Nunes e João Fernando (judo) serão os restantes representantes portugueses na cerimónia.

A nível político, Portugal vai estar representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.