Portimão acolhe primeiro centro mundial de estágios de vela adaptada e inclusiva

O projeto, promovido pela Associação Vela Solidária e sediado no Algarve, visa atrair velejadores internacionais durante a época de inverno, devido às condições climatéricas da região, contando com a certificação da World Sailing.



"Vamos proporcionar ao mundo e muito especialmente aos europeus, que durante o inverno não conseguem navegar nos seus países, a possibilidade de virem para Portimão e aqui usufruírem de condições únicas quer em termos de infraestruturas, acessibilidades, planos de água e clima. Aqui é possível velejar todos os dias do ano", destacou o presidente da Vela Solidária, Luís Brito, citado num comunicado.



Países como Suíça, Noruega, França e Áustria já estabeleceram acordos para enviar velejadores a Portimão, para a realização de estágios na temporada de inverno.



A estrutura pretende também apoiar os velejadores portugueses, permitindo-lhes treinar com tripulações internacionais sem necessidade de grandes deslocações.



"O facto de ser único no mundo coloca Portugal e Portimão como referências inquestionáveis da vela adaptada", considerou, na mesma nota, Pedro Câncio Reis, vice-campeão europeu da classe RS Venture Connect, título conquistado em conjunto com Teodoro Cândido.



Em paralelo, a Vela Solidária está a desenvolver com vários países um circuito de inverno, composto por regatas destinadas a preparar velejadores nacionais e internacionais para grandes competições.



Segundo Luís Brito, a iniciativa procura aproximar a vela adaptada do modelo de preparação das classes olímpicas, numa altura em que a modalidade ambiciona regressar ao programa dos Jogos Paralímpicos de 2032, em Brisbane.



A vela adaptada integrou o programa paralímpico entre Sydney2000 e Rio2016, tendo sido retirada a partir dos Jogos Tóquio2020 por não cumprir os critérios de alcance mundial.



O projeto do centro de estágios vai começar a ser implementado após o final do World Sailing Inclusion Championships, competição de vela adaptada e inclusiva que decorre na Marina de Portimão até sábado, organizada pela World Sailing e pela Vela Solidária, em parceria com a Federação Portuguesa de Vela e o município local.



