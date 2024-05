Portimonense e AVS começam a disputar última vaga na I Liga 2024/25

É o caso do AVS, que, na sua época de estreia nas competições profissionais, pode alcançar a proeza de subir ao escalão maior, depois de uma temporada em que terminou com os mesmos pontos do Marítimo, quarto, mas com vantagem no confronto direto.



Se para o Portimonense o objetivo é a continuidade na I Liga, pela sétima temporada consecutiva, depois de terem subido pela última vez em 2016/17, para o AVS a meta é a estreia.



A primeira mão do play-off disputa-se hoje no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19:45, em jogo com arbitragem de Luís Godinho, enquanto a segunda mão será no domingo, dia 02 de junho, em Vila das Aves, à mesma hora.



Com a conclusão dos campeonatos profissionais, Santa Clara e Nacional são as equipas promovidas à I Liga, como primeiro e segundo classificado na segunda divisão, e, em sentido contrário, desceram Vizela (17.º) e Desportivo de Chaves (18.º).