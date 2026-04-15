Portland Trail Blazers regressam cinco anos depois aos play-offs da NBA





(Com Lusa)

Oitavos da fase regular da Conferência Oeste, os Blazers partiam com menos favoritismo do que os Suns, sétimos e que tinham a vantagem do fator casa, mas acabaram por garantir o regresso aos play-offs, nos quais vão defrontar os San Antonio Spurs, segundos, procurando voltar a vencer uma eliminatória, algo que não acontece desde 2019.O israelita Deni Avdija foi o grande obreiro da vitória dos Blazers, ao marcar 41 pontos, aos quais juntou 12 assistências e sete ressaltos, tornando-se o primeiro jogador a conseguir pelo menos 40 pontos e 10 assistências em jogos do play-in.Jrue Holiday foi o outro jogador da equipa de Portland em destaque, com os 35 pontos de Jalen Green e os 22 de Devin Booker a serem insuficientes para os Phoenix Suns.A equipa do Arizona ainda tem uma última hipótese de garantir o regresso aos play-offs, depois de ter falhado a segunda fase na última temporada, defrontando o vencedor do encontro de hoje entre os Golden State Warriors (décimos do Oeste) e Los Angeles Clippers (nonos).Ainda vivos na luta pelos play-offs continuam os Charlotte Hornets (nonos no Este), depois de baterem os Miami Heat (décimos), por 127-126, após prolongamento, num encontro decidido nos instantes finais, com um lançamento de LaMelo Ball a cinco segundos do final e um desarme de Miles Bridges no último lançamento.Ball (30 pontos e 10 assistências) e Bridges (28 pontos, nove ressaltos e três desarmes de lançamento) foram mesmo as grandes figuras dos Hornets, com três jogadores dos Heat a passarem as duas dezenas de pontos – Davion Mitchell (28), Andrew Wiggins (27) e Tyler Herro (23).Se os Heat terminaram a temporada, os Hornets têm ainda uma última oportunidade para voltarem aos play-offs, aos quais não chegam desde 2015/16, aguardando o derrotado do confronto entre os Orlando Magic (oitavos) e os Philadelphia 76ers (sétimos), com o vencedor da partida de hoje a encontrar os Boston Celtics (segundos), do português Neemias Queta.