Porto acolhe Europeu de ténis de mesa por equipas em 2027

A União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU), liderada pelo português Pedro Miguel Moura desde 2022, entregou a organização do Europeu coletivo à cidade do Porto, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, num regresso da competição ao país, depois de Portugal se ter sagrado pela primeira e única vez campeão em 2014, quando foi disputada em Lisboa.



“O presidente da ETTU, Pedro Moura, alheou-se do processo de seleção do Europeu de equipas de 2027 por parte do conselho executivo por estar em causa uma proposta da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM)”, informou a vice-presidente do organismo europeu, responsável pela área financeira, Sandra Deaton.



Igualmente em comunicado, a FPTM agradece a escolha, após a apresentação da candidatura, na quarta-feira, em Sarajevo, concorrendo com as candidaturas de Polónia, Roménia e Sérvia.



“A FPTM expressa sincera gratidão à ETTU por nos darem a honra de acolher o Campeonato Europeu de equipas de 2027 em Portugal. Esta decisão enche-nos de alegria e um grande sentido de responsabilidade para organizarmos um campeonato que reflita o prestígio e a excelência do ténis de mesa europeu e português”, lê-se no comunicado federativo.



O organismo nacional considera que este Europeu vai permitir destacar as “infraestruturas de classe mundial, uma localização estratégica com excelente acessibilidade e um rico património cultural e desportivo”.



“Estamos ansiosos por receber a comunidade do ténis de mesa no Porto e garantimos, desde já, que o Campeonato Europeu de equipas de 2027 será um marco na história do ténis de mesa, da cidade do Porto e de Portugal”, sublinhou a FPTM.



De acordo com a ETTU, a escolha, numa reunião liderada pela ‘vice’ Sandra Deaton, foi unânime, confiando “num evento maravilhoso”.



A edição de 2025 do Europeu por equipas vai ser disputada em Zadar, na Croácia, entre 12 e 19 de outubro.



Também hoje, a ETTU atribuiu a Riga a organização do Campeonato da Europa para veteranos de 2027.