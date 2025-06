Portugal 16.º na final dueto técnico dos Europeus juniores de natação artística

As nadadoras lusas, que na quarta-feira falharam a final de dueto livre por um lugar - terminaram no 13.º posto, quando passavam 12 -, concluiram a prova com um total de 193.2158 pontos.



A Espanha conquistou o ouro, ao vencer com 267.0092, sendo seguida pela dupla russa, que competiu sob bandeira neutra, com 263.0476, enquanto a França foi bronze, com 257.8334.