Portugal 7.º na estafeta de águas abertas dos Mundiais

Angélica André, Mafalda Rosa, Diogo Cardoso e Tiago Campos concluíram os 6.000 metros da prova em 1:05.05,70 horas, com a Austrália a sagrar-se campeã, em 1:03.28,00.Na segunda posição ficou a Itália, a apenas 0,20 segundos da seleção australiana, enquanto a Hungria foi terceira, em 1:04.06,80.Para Angélica André esta foi a terceira presença no top-10 em outras tantas provas em Doha, depois da histórica medalha de bronze nos 10 km, que lhe valeu vaga nos Jogos Olímpicos Paris2024, e do 10.º lugar nos 5 km.