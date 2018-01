Portugal 9º no Mundial de Longboard

RTP 25 Jan, 2018, 17:17 | Outras Modalidades

A primeira participação de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo de Longboard deixou boas expetativas para o futuro. No plano masculino, o campeão europeu por seleções João Dantas e o campeão nacional Diogo Gonçalves terminaram a competição no 13º lugar da geral individual.



No feminino, a campeã nacional universitária, Inês Martins, foi afastada na segunda ronda das repescagens (21º lugar da classificação individual), enquanto a campeã nacional Kathleen Barrigão deixou excelentes indicações, acabando por se despedir da competição na terceira ronda das repescagens e alcançado a 15ª posição.



Miguel Ruivo, treinador da equipa nacional, mostrou-se satisfeito com o desempenho dos atletas. "Naturalmente, gostaríamos de ter ficado mais acima na tabela, mas levamos desta prova uma aprendizagem fundamental, que nos ajudará a elevar o longboard português e melhorar os métodos de trabalho na preparação da equipa nacional para as próximas provas.”



A seleção nacional termina assim a prova no 9º lugar da classificação coletiva, entre 22 seleções participantes. Destaque ainda para o 2º lugar entre as seleções europeias, superada apenas pela equipa britânica, confirmando o domínio luso no surfing europeu.