Portugal abre primeira vaga para Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026

"A vaga agora aberta para o nosso país terá de ser confirmada ao longo dos próximos meses, através da conquista de pontos FIS (Federação Internacional de Esqui), nas várias provas previstas até final do período de qualificação olímpica no final de 2025", anunciou, em comunicado, a Federação de Desportos de Inverno de Portugal.

O resultado do esquiador de 28 anos, de Évora, valeu-lhe a entrada no top 20 mundial, continuando a senda de boas marcas para Portugal, depois do 88.º lugar nos Jogos Pequim2022, em esqui de fundo, o melhor resultado de sempre.

"Estou muito contente com a abertura da vaga olímpica, que era o objetivo principal. Claro que gostaria de ter atingido os 10 primeiros, para garantir presença na final dos 10km, mas, ainda assim, nota-se a minha evolução", declarou José Cabeça, citado pela federação.

O português competirá, ainda, em sprint, podendo abrir nova vaga para Portugal.

Nos Mundiais de Trondheim participaram ainda Filipe e Mariana Cabrita, a primeira dupla de pai e filha da história dos campeonatos: o pai, de 45 anos, foi 77.º nos 7,5 quilómetros, e a filha, de 16, acabou no 59.º posto a prova feminina,

Os Jogos Olímpicos de Inverno vão decorrer entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, em Milão e Cortina d`Ampezzo.