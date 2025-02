Portugal acolhe provas de canoagem em 2026 e 2027

Portugal vai acolher a edição de 2026 do Campeonato da Europa de canoagem de velocidade, em Montemor-o-Velho, e os Europeus de maratonas do ano seguinte, em Mirandela, confirmou hoje à Lusa a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC).

“Este é mais um reconhecimento do trabalho de excelência das organizações anteriores da FPC que tem afirmado Portugal a nível internacional, pois é em nós que a associação europeia (ECA) e a federação internacional (ICF) mais têm confiado e atribuído eventos nas duas últimas décadas”, congratulou-se o presidente da FPC, Ricardo Machado.



Em declarações à Lusa, o dirigente recordou que, além dos “muitos eventos” organizados em Portugal nas diferentes disciplinas da canoagem, a FPC tem ainda este ano a responsabilidade de promover os Europeus de maratonas, em junho, em Ponte de Lima, e os Mundiais júnior e sub-23 de regatas em linha, em Montemor-o-Velho, o evento que mais atletas e seleções reúne a nível internacional e que se vai repetir no país em 2028.



“As organizações de provas são uma marca, uma aposta a FPC. Além da mais-valia económica para o país, é prestígio internacional e vai permitindo equipas nacionais mais alargadas, pois podemos dar competição a muitos jovens que, de outra forma, dado as nossas limitações financeiras, não seria possível”, acrescentou.



Estas escolhas foram comunicadas à FPC, em Ponte de Lima, durante a reunião da direção da ECA que, entre outros temas, esteve a avaliar os preparativos para os Europeus que voltam a realizar-se na vila minhota, berço do olímpico Fernando Pimenta, que compete nas duas especialidades (velocidade e maratonas).