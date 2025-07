Portugal afastado da ronda principal do Europeu feminino de andebol sub-17

Na primeira jornada as portuguesas tinham perdido com a Eslováquia, por 31-26, pelo que ficam fora dos dois primeiros lugares do Grupo B e vão agora tentar vencer no sábado a Macedónia do Norte, avançando depois para a ronda intermédia.



As comandadas de Sílvia Fernandes fizeram tudo para discutir o jogo com a Alemanha, chegaram a liderar por três golos no primeiro tempo e atingiram o intervalo a perder somente por um, 12-11.



A segunda parte na Bemax Arena, na capital do Montenegro, mostrou a Alemanha mais forte e a atingir uma liderança de quatro pontos, Portugal não desistiu até ao fim mas acabou por somar uma nova derrota, que afasta as portuguesas da ambicionada ronda principal.



Rafaela Torre, com oito defesas (28% de eficácia), foi a jogadora mais valiosa (MVP) e Maria Lopes, com nove golos, a melhor marcadora das portuguesas e mesmo da partida.