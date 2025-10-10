Portugal aponta aos primeiros oito lugares no Europeu feminino de ténis de mesa

"Nós temos uma equipa que nos dá ambições de podermos lutar por uma posição na primeira metade da tabela. Nós temos a ambição de ficar nos oito primeiros lugares. Sabemos que não é fácil, mas essa é a nossa disposição e essa é a nossa ambição neste momento”, referiu, à agência Lusa.



Em Zadar, num Europeu que decorre de 12 a 19 de outubro, Portugal, quarto do ranking europeu, está integrado no Grupo D e defronta a Bélgica (12) e a República Checa (13), com os dois primeiros de cada ‘poule’ a apurarem-se para os oitavos de final.



“São equipas conhecidas, adversários conhecidos. Com a República Checa temos a Hana Metalova, que será uma adversária muito forte, é a melhor jogadora da República Checa, é muito forte e é uma adversária que nos pode causar muitos problemas. Será por aí que nos virão os problemas nesta primeira fase de grupos. Penso que a Bélgica, com maior ou menor dificuldade, tenho a esperança de que consigamos vencer”, afirmou.



Para Mário Pedro Couto, que estará no primeiro Europeu como selecionador feminino, “a esperança de estar nos oito primeiros lugares parte muito de uma abordagem muito forte nesta primeira fase do grupo, que permita terminar a primeira fase em primeiro e dessa forma evitar os adversários mais fortes nos oitavos de final”.



“Nós somos o quarto [do ranking] e acho que é justo que o sejamos. Agora, também sabemos que há algumas equipas que não estão nas quatro primeiras que nos podem causar muitas dificuldades. [...] Mas se uma das equipas mais fortes, porque num processo qualquer lá nos seus jogos quis proteger alguma jogadora e até joga o seu grupo num formato um bocadinho mais relaxado, acontece uma surpresa e essa equipa passa em segundo. Até podemos, nos oitavos de final, enfrentar logo uma das equipas mais fortes, mesmo que passemos em primeiro do grupo”, alertou.



Mário Pedro Couto lembra que estas “nuances” às vezes “parecem que estão um bocado escondidas”, pelo que não se pode dizer diretamente que Portugal, por ser quarto do ranking, vai estar nas meias-finais.



“Eu gostava que fosse assim, claro que gostava que fosse assim, mas é um raciocínio que não é muito justo para os atletas e também não é nada inteligente na questão de desvalorização dos adversários, que são bem fortes. Temos ali a Suécia, a Ucrânia, há ali algumas seleções que não estão nas quatro primeiras, mas nós sabemos que se jogarmos com elas será duro”, referiu.



Mário Pedro Couto vai levar a Zadar as experientes Jieni Shao (56.ª do mundo) e Fu Yu (58.ª), e as jovens Matilde Pinto (455.ª), de 19 anos e que já esteve no último Europeu, e a jovem Júlia Leal (666.ª), de apenas 16 anos.



“É um olhar para o futuro com muita segurança de que estas duas atletas, juntando mais umas duas ou três que não vão estar presentes, são uma aposta de futuro da seleção. Não queremos de forma nenhuma exagerar no que pedimos a estas atletas mais novas, mas é claramente um padrão de alguma exigência e, no futuro, contamos muito com elas. A Jieni e a Fu Yu têm uma abordagem espetacular na forma como olham também para estas atletas mais novas e isto dá-nos algumas garantias de que o trabalho vai acabar por resultar”, concluiu.



A seleção feminina já conquistou três medalhas em Europeus por equipas, com a prata em 2019 e o bronze em 2021 e 2023, com Fu Yu a conseguir também três pódios individuais (segunda em 2016 e terceira em 2013 e 2015).

