Portugal aposta na recuperação do título europeu de hóquei

”, disse à agência Lusa João Rodrigues.O capitão da equipa aponta para a Espanha como o principal adversário de Portugal, mas salienta que a Itália e a França também vão apresentar duas equipas muito fortes que “podem perfeitamente intrometer-se nesta luta”.”, frisou.A edição 2021 do campeonato da Europa de hóquei em patins realiza-se de 14 a 20 de novembro, em Paredes, em que participam seis equipas, que primeiro jogam entre si, numa fase de grupos, disputando os dois primeiros a final.João Rodrigues realçou que Portugal está a viver um bom momento no hóquei, realçando que os principais clubes têm investido na modalidade e que mesmo as equipas que não têm filiação ao futebol “têm ringues completamente cheios” e isso “é indicador que o hóquei em Portugal atravessa um grande momento”.





Girão à espera de muito apoio







”, disse, por seu turno, o guarda-redes da seleção Ângelo Girão.Com quatro equipas na "final four" da última Liga Europeia e com pavilhões cheios de gente para ver jogos de hóquei, Ângelo Girão acredita que o ambiente que se vive em Portugal é “de prosperidade”, considerando apenas que é preciso capitalizar isso e apostar na cooperação, especialmente a nível internacional.Para o Europeu, o guarda-redes espera pavilhão “sempre cheio” e repetir aquilo que aconteceu, também a jogar em casa, em Oliveira de Azeméis, em 2016, com a conquista do título, diante da Itália.”, disse.