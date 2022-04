Portugal apura-se para fase final do Europeu de voleibol de sub-20

No Centro Cultural de Viana do Castelo, o conjunto luso bateu a congénere germânico pelos parciais de 26-24, 25-11 e 25-23, no jogo decisivo para as aspirações lusas.



Na outra partida do agrupamento, Israel impôs-se à Suíça, por 3-2 (25-22, 15-25, 29-27, 19-25, 11-15).



A tabela final ficou encabeçada por Portugal, com nove pontos, mais cinco do que a Alemanha, seguindo-se Israel (três) e Suíça (dois).