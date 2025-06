Portugal apura-se para o Europeu feminino de polo aquático

Depois de ter vencido as checas na sexta-feira, por 18-12, Portugal garantiu hoje um dos dois primeiros lugares do Grupo A, que davam acesso ao Europeu, disputando no domingo o primeiro lugar da `poule` do torneio de apuramento, que está a decorrer em Setúbal.

Desde 2016 que a seleção portuguesa não estava na fase final de um Europeu, quando acolheu a prova, indo disputar o torneio continental pela quarta vez -- também participou em 1995 e 1997.

Belgrado devia receber os Europeus de polo aquático em 2026, contudo a competição feminina vai mudar de localização, mas a federação europeia ainda não definiu o local final.