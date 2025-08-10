Portugal apurado para o Europeu de voleibol feminino de 2026

Com parciais de 25-8, 25-16 e 25-18, o conjunto luso repetiu o resultado alcançado na abertura da qualificação, na visita à Geórgia, em 17 de agosto de 2024, e encerrou o grupo no segundo lugar, com sete pontos, atrás da Espanha, primeira, com 11.



Ao encerrar a fase de apuramento como um dos cinco melhores segundos classificados nos sete grupos, Portugal assegurou um lugar entre as 24 seleções que vão disputar a prova organizada por Azerbaijão, República Checa, Suécia e Turquia, entre 21 de agosto e 06 de setembro, e replicou assim o feito inédito de 2019.



A equipa das ‘quinas’ começou a ‘descolar’ cedo no marcador, chegando logo ao 4-1 por Mariana Garcez, num dos três ases conseguidos no primeiro set, e patenteou superioridade absoluta no remate, no bloco e na defesa aos ataques contrários, perante uma seleção da Geórgia com muitas dificuldades em completar um ‘side out’ com fluidez.



Certeiro no remate, quer no centro da rede, quer nas zonas exteriores, o conjunto de Hugo Silva aumentou paulatinamente a vantagem até selar o 1-0, com um parcial de 25-8, e manteve o domínio no segundo set, de toada muito semelhante ao primeiro.



Os remates de Julia Kavalenka, Alice Clemente, Joana Garcez e Ana Rui Monteiro continuaram a ‘perfurar’ o bloco da Geórgia, formação sem resistência suficiente na defesa para prolongar jogadas e obrigar Portugal a um esforço suplementar para conquistar pontos.



Após uma breve reação adversária, a encurtar a diferença para 17-13, Portugal lançou-se de vez para o triunfo no segundo set e ultrapassou o início equilibrado do terceiro, ‘espelhado’ no resultado de 8-7, antes de um ciclo de seis pontos consecutivos no serviço de Margarida Maia dissipar as dúvidas quanto ao desfecho.



A seleção anfitriã selou o triunfo pela margem máxima com um ponto de Marlene Pereira, na jogada mais longa de um encontro em que Alice Clemente, Amanda Cavalcanti e Margarida Maia foram as melhores marcadoras lusas, com 10 pontos cada uma.







Jogo realizado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.



Portugal - Geórgia, 3-0.



Parciais: 25-8, 25-16 e 25-18.







Sob arbitragem de Maria Rodríguez Machín (Espanha) e José Caramez Pereira (Portugal), as equipas alinharam com:



- Portugal: Amanda Cavalcanti, Mariana Garcez, Ana Rui Monteiro, Alice Clemente, Julia Kavalenka, Joana Garcez e Matilde Calado (líbero). Jogaram ainda: Raissa Cassamá, Sofia Gouveia, Raquel Moreno (líbero), Marlene Pereira, Ana Figueiras, Margarida Maia,



Treinador: Hugo Silva.







- Geórgia: Mariam Gaprindashvili, Mariam Beriashvili, Ketevan Bluashvili, Magda Kobaidze, Zhgenti Tinatin, Melania Katsitadze e Marta Lortkipanidze (líbero). Jogaram ainda: Irina Tchelidze, Anastasia Dvalishvili e Ani Mdivani.



Treinador: Piotr Matela.







Assistência: cerca de 1.200 espetadores.