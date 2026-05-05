Portugal apurado para `oitavos` do Mundial de ténis de mesa em masculinos
A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa assegurou hoje o apuramento para os oitavos de final do Mundial de equipas, em Londres, ao superar o Egito por 3-0, enquanto a seleção feminina foi eliminada pela Itália.
A equipa masculina, 11.ª do ranking mundial, venceu o Egito (16.º), que até agora tinha vencido a Tailândia (3-1), Turquia (3-2) e Nigéria (3-0) e perdido com o Cazaquistão (2-3).
Marcos Freitas (88.º do ranking) bateu Youssef Abdelaziz (63.º) por 3-0, Tiago Apolónia (136.º) venceu Omar Assar (32.º) por 3-1 e João Geraldo (54.º) foi mais forte que Badr Mostafa (187.º), ganhando por 3-1.
Nos oitavos de final, Portugal tem como adversário a França, seleção n.º 2 do mundo, vice-campeã do mundo em 2024, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e que apresenta cinco jogadores no top-30: Felix Lebrun (4.º), Alexis Lebrun (12.º), Simon Gauzy (19.º), Flavien Cotton (23.º) e Thibault Poret (26.º).
No Mundial, a França venceu a China-Taipé por 3-0, a Alemanha por 3-1, o Japão por 3-2 e os Estados Unidos por 3-0.
Já equipa feminina lusa, 15.ª do Mundo, não conseguiu ultrapassar a Itália (25.ª) nos 16 avos, tendo perdido por 3-1.
Fu Yu (49.ª) conseguiu a única vitória lusa, no jogo de abertura, frente a Gaia Monfardini (81.ª), por 3-2. De seguida, Jieni Shao (76.ª) foi derrotada por Giorgia Piccolin (104), por 3-2.
Matilde Pinto (335.ª) cedeu no encontro frente a Debora Vivarelli (163.ª), por 3-1, e Jieni Shao foi batida por Gaia Monfardini, também por 3-1.
