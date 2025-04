Portugal assegura duas quotas no esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno

De acordo com o COP, os esquiadores lusos pontuaram abaixo dos 120 pontos FIS e, segundo os critérios de qualificação da Federação Internacional de Esqui (FIS), garantiram as duas vagas.



No esqui alpino, Portugal pode ainda ter mais uma vaga, uma vez que está, atualmente, em condições de elegibilidade para mais uma esquiadora.



Ariana Haben Ribeiro, Emeric Guerillot, Ricardo Brancal e Manuel Ramos fazem parte do Programa de Preparação Olímpica, em esqui alpino, com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal a anunciar os convocados na última semana de 2025.



Antes, Portugal já tinha assegurado uma vaga no esqui de fundo, garantida por José Cabeça, devido ao 17.º lugar na prova de cross country de 7,5 quilómetros nos Mundiais, em Trondheim, na Noruega.