Portugal assegura mais três medalhas nos Europeus jovens de ténis de mesa

Tiago Abiodun garantiu hoje as meias-finais no torneio de singulares e de pares masculinos, este último ao lado do romeno Iulian Chirita, enquanto Matilde Pinto se apurou para a mesma fase em pares femininos, com a ucraniana Veronika Matiunina.



Depois da prata da equipa masculina sub-19, do bronze da equipa feminina do mesmo escalão e de outro terceiro lugar de Tiago Abiodun, em pares mistos, Portugal assegura uma edição recheada de pódios do torneio continental.



Com estes resultados, Abiodun vai subir ao pódio nas quatro provas que disputou e, no domingo, defrontará o polaco Marcel Blaszczyk pelo acesso à final, enquanto com Chirita vao defrontar outros dois polacos, Rafal Formela e Alan Kulczycki.



Já Matilde Pinto, ao lado de Veronika Matiunina, vai defrontar nas ‘meias’ a romena Bianca Mei Rosu e a eslovena Sara Tokic.



O dia de hoje rendeu ainda eliminações, em singulares, a Júlia Leal e Matilde Pinto, nos quartos de final, Rodrigo Andrade (sub-15) e Mariana Santa Comba, nos oitavos de final, e o par sub-15 composto por Irina Silva e Leonor Gomes.



Os Europeus sub-15 e sub-19 terminam no domingo em Ostrava, na República Checa.