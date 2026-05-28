Portugal associa-se à comemoração do Dia Internacional do Biatlo

Com o evento, que decorrerá no Complexo Desportivo da Covilhã, sob o lema Biatlo para Todos, a federação associa-se à iniciativa promovida pelo Internacional Biathlon Union (IBU), o organismo que tutela a modalidade a nível mundial.



“Criado pela IBU como o principal momento anual de promoção global da modalidade, o Dia Internacional do Biatlo pretende aproximar o biatlo das comunidades locais, levando a experiência da disciplina para fora das pistas de neve e tornando-a acessível a públicos de diferentes idades”, refere a federação, em comunicado.



Num formato adaptado à realidade portuguesa, “a iniciativa recria a dinâmica de um ‘biatlo de verão’, eliminando algumas das barreiras tradicionalmente associadas à modalidade, como a necessidade de neve ou a utilização de armas de fogo reais”.



Segundo a organização, os participantes poderão experimentar carabinas laser e óticas, “totalmente seguras”, que permitem reproduzir a experiência do tiro de biatlo num ambiente inclusivo e acessível.



A componente física poderá igualmente ser adaptada a diferentes formatos, incluindo corrida, roler esqui, patins em linha ou caminhada.



A iniciativa contará ainda com a presença da atleta olímpica espanhola Victoria Padial, do treinador internacional Alexandre Nappa e do atleta português de esqui de fundo Filipe Cabrita.



Além da vertente promocional e formativa, a federação pretende que a iniciativa seja uma oportunidade para os clubes filiados identificarem novos talentos e promoverem o recrutamento de jovens atletas para as respetivas escolas de formação.