Portugal bate Alemanha e assegura meias-finais do Europe Championship em râguebi
Portugal assegurou hoje a presença nas meias-finais do Europe Championship em râguebi, após uma concludente vitória na Alemanha, por 68-12 (10-2 em ensaios), que garante um dos dois primeiros lugares do Grupo B.
Em Dessau, na antiga República Democrática da Alemanha, a seleção portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 33-0, com ensaios de Rodrigo Marta (04 e 19 minutos), Manuel Cardoso Pinto (08), Vincent Pinto (32) e Manuel Vareiro (40+1), quatro dos quais transformados por Domingos Cabral (5, 9, 20, 40+2, 47, 52, 63, 71, 79).
No segundo tempo, a 'marcha triunfal' dos 'lobos' prosseguiu com toques de meta, novamente, de Vareiro (46), Guilherme Vasconcelos (51), João Granate (62), Nuno Mascarenhas (70) e Simão Bento (78), todos transformados por Cabral (47, 52, 63, 71, 79), perante uma 'mannschaft' incapaz de contrariar a superioridade portuguesa, apesar dos ensaios de Andrew Reitges (56) e Bader-Werner Pretorius (80+2).
Contra uma Alemanha que se situa 12 lugares abaixo de Portugal (19.º) no ranking mundial, mas que na semana passada surpreendeu a Roménia (22.ª), por 30-24, em Heidelberg, a equipa orientada por Simon Mannix praticamente não deixou o adversário respirar desde os primeiros instantes.
Com ensaios aos 04 e 19 minutos, Rodrigo Marta consolidou a sua posição como melhor marcador de sempre da seleção portuguesa (39 toques de meta) e passou a integrar o top 20 de marcadores de ensaios a nível internacional, de acordo com informação da Federação Portuguesa de Rugby.
Manuel Cardoso Pinto (08), Vincent Pinto (32) e Manuel Vareiro (40+1) fizeram os restantes ensaios da primeira parte, num autêntico festival das linhas atrasadas portuguesas, que prosseguiu, no segundo tempo, com novo toque de meta de Vareiro (46) e Guilherme Vasconcelos (51), que completou o 'pleno' dos cinco homens de trás portugueses.
A 'orquestra', no entanto, era superiormente dirigida por Domingos Cabral que, na ausência de Samuel Marques, decisivo, há uma semana, no triunfo português na Bélgica (47-17), pegou na 'batuta' e distribuiu jogo a seu bel-prazer, para além de transformar nove dos 10 ensaios da seleção lusa (5, 9, 20, 40+2, 47, 52, 63, 71, 79).
Praticamente na primeira vez que conseguiu chegar à área de 22 metros portuguesa, a Alemanha chegou ao ensaio por Andrew Reitges (56), de 'maul' dinâmico, e 'espicaçou' os avançados portugueses, que mostraram também dominar essa técnica através de toques de meta de João Granate (62) e Nuno Mascarenhas (70), antes de Simão Bento (78) voltar a 'roubar' o protagonismo para os 'três quartos' e fechar a contagem dos 'lobos'.
Apesar da exibição sólida em termos ofensivos, Portugal acabou por consentiu um segundo toque de meta às 'águias negras', da autoria de Bader-Werner Pretorius (80+2), jogador dos lisboetas São Miguel, que não deixa de ser um alerta para os homens orientados por Simon Mannix, surpeendidos, praticamente, nas únicas duas vezes que os alemães chegaram perto da linha de meta.
Com este triunfo, o segundo com ponto de bónus defensivo, Portugal soma 10 pontos no Grupo B e assegurou a presença nas meias-finais, que só não disputará em casa, terminando o grupo em primeiro lugar, se não pontuar contra a Roménia e os romenos somarem ponto de bónus ofensivo contra a Bélgica, no domingo, e também contra os 'lobos', dia 22.
Jogo no Estádio Paul Greifzu, em Dessau.
Alemanha - Portugal, 12-68.
Ao intervalo: 0-33.
Sob arbitragem do italiano Alberto Favaro, as equipas alinharam:
- Alemanha: Daniel Wolf, Daren Ferrar, Cosmos Zymvragos, Hassan Omar Rayan, Ewan McTaggart, Justin Renc, Shawn Ingle, Luis Ball, Michael McDonald, Leo Wold, Feliz Lammers, Jonathon Dawe, Robin Plümpe, Daniel Hamilton-Strong e Christopher Hennig.
Jogaram ainda: Andrew Reitges, Dustin Mizera, Christopher Howells, Tobias Bauer, Karl Kasper, Aindan Dixon, Jan Piosik e Bader-Werner Pretorius.
Ensaios (2): Andrew Reitges (56), Bader-Werner Pretorius (80+2).
Conversões (1): Bader-Werner Pretorius (57).
Treinador: Mark Kuhlmann
- Portugal: Luís Lopes, Lika Begic, Diogo Hasse Ferreira, Martim Belo, José Madeira, João Granate, Nicolas Martins, José Monteiro, Hugo Camacho, Domingos Cabral, Manuel Cardoso Pinto, Guilherme Vasconcelos, Rodrigo Marta, Vincent Pinto e Manuel Vareiro.
Jogaram ainda: Cody Thomas, Nuno Mascarenhas, Afonso Tapadinhas, Guilherme Costa, Diego Pinheiro Ruiz, Tomás Amado, Tomás Appleton e Simão Bento .
Ensaios (10): Rodrigo Marta (04, 19), Manuel Cardoso Pinto (08), Vincent Pinto (32), Manuel Vareiro (40+1, 46), Guilherme Vasconcelos (51), João Granate (62), Nuno Mascarenhas (70) e Simão Bento (78).
Conversões (9): Domingos Cabral (5, 9, 20, 40+2, 47, 52, 63, 71, 79).
Treinador: Simon Mannix
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luis Ball (50) e Shawn Ingle (61).
