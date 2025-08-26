Portugal bate Espanha no Europeu sub-19 de hóquei em patins

Os lusos começaram a perder, graças a um tento de Marc Jurado, mas deram a volta ainda no primeiro tempo, por Simão Silva e Martim Lopes.



No segundo tempo, Guilherme Caetano fez o 3-1, de livre, Oriol Bou reduziu e o capitão Tomás Santos fixou o 4-2 final, um dia depois do 11-0 à França.



Portugal, assim garantido nos quartos de final, ao ter confirmado que acaba pelo menos nos três primeiros, volta a jogar quarta-feira, no fecho da ‘poule’, com a anfitriã Itália.

