Portugal bate Hungria e vence Grupo D do Mundial de andebol

Uma vez mais sem poder contar com o selecionador Paulo Pereira, que viu a suspensão de dois jogos alargada a três, a seleção portuguesa controlou o encontro desde o início, em que chegou a liderar por nove golos, e o triunfo por sete (27-20) permitiu terminar o grupo na primeira posição.



O encontro principiou praticamente com a expulsão do pivô Adrian Sipos, aos 48 segundos, o melhor defensor da seleção liderada pelo treinador do Benfica, Chema Rodriguez, por ter dado uma sapatada na cara de Francisco Costa, o que 'abanou' um pouco os magiares.



Seguiu-se o festival Miguel Espinha Ferreira na baliza portuguesa, com o guarda-redes a fazer sete defesas a oito remates nos 10 primeiros minutos, e a compensar a falta inicial de eficácia ofensiva dos seus colegas em momentos determinantes.



Impulsionados pelo muro levantado pelo confiante Miguel Espinha Ferreira na baliza, a seleção portuguesa partiu para um parcial de 5-0, que catapultou o resultado de 2-1 para 7-1, levando Chema Rodriguez a solicitar desconto de tempo, para travar o ímpeto luso e tranquilizar a sua equipa.



A seleção húngara, que no sábado venceu a Islândia de forma surpreendente nos minutos finais, tardava em encontrar antídoto para furar a defesa portuguesa e a atestar essa condição fica o facto de o seu segundo golo na partida só ter sido marcado aos 15 minutos por Richard Bodo.



A defender bem, de forma consistente, a seleção portuguesa continuou a tapar os espaços aos húngaros, que, em último recurso, mas sem efeitos práticos, recorreram ao sistema de sete contra seis, com três pivôs, e aumentou a vantagem para 10-2.



A oitava defesa do inspirado guarda-redes Pedro Espinha Ferreira ainda evitou a primeira tentativa da seleção magiar para reduzir, mas foi impotente para travar os dois remates seguintes, que colocaram o marcador em 10-4.



Portugal conseguiu em seguida um parcial de 3-0, elevando o marcador para uns inesperados e desequilibrados 13-4, que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por sete golos aos 16-9.



No início da segunda parte, a toada de jogo manteve-se, com a seleção portuguesa bem defensivamente e o guarda-redes Manuel Gaspar a defender um livre de sete metros e a recarga, mantendo os níveis de confiança da seleção lusa em alta.



A seleção portuguesa continuava a gerir e a controlar a vantagem no marcador, tendo como suporte as defesas de Miguel Espinha, considerado o 'homem do jogo', e a atitude defensiva de equipa, e chegou a dispor de nove golos de vantagem aos 24-15.



Nos cinco minutos finais da partida, conquistada a vitória, a seleção lusa procurou construir e manter uma vantagem que lhe permitisse vencer o grupo e passar para a 'main round' em vantagem no confronto direto com Hungria e Islândia.



Esse objetivo foi plenamente atingido com o resultado final de 27-20, que abre boas perspetivas para a fase regular, em Gotemburgo, para a qual as três equipas do Grupo D -- Portugal, Islândia e Hungria -- transitam com dois pontos.



Francisco Costa, com seis golos, seguido de perto por Leonel Fernandes, com cinco, foram os jogadores em destaque na concretização, enquanto na seleção magiar esse papel pertenceu a Richard Bodo, com cinco.



A seleção portuguesa contou com o apoio do público islandês até praticamente o final do encontro, dado que uma vitória lusa evitava que os magiares passassem à fase regular com quatro pontos, mas o apoio terminou quando a diferença de golos da equipa lusa lhe conferia a vitória no grupo.







Joga na Kristianstad Arena.



Portugal -- Hungria, 27-20.



Ao intervalo: 16-9.







Sob a arbitragem da dupla Gjorgji Nachevski e Slave Nikolov (Macedónia) as equipas alinharam e marcaram com:



- Portugal (27): Miguel Espinha Ferreira, António Areia (2), Francisco Costa (6), Rui Silva (1), Aléxis Borges, André Gomes (4) e Leonel Fernandes (5). Jogaram ainda Luís Frade (3), Alexandre Cavalcanti, Fábio Magalhães (1), Miguel Martins (2), Pedro Portela (1), Martim Costa (1), Diogo Branquinho (1) e Manuel Gaspar (g.r.).



Treinador: Paulo Fidalgo.



- Hungria (20): Marton Szekely, Adrian Sipos, Pedro Rodriguez Alvarez (1), Bence Banhidi (2), Zoltan Szita, Gabor Ancsin (2) e Mate Lekai. Jogaram ainda Bendeguz Boca (4), Patrik Ligetvari, Miklos Rosta (4), Zoran Ilic (1), Szabolcs Szollosi, Richard Bodo (5) e Egon Hanusz (1).



Treinador: Chema Rodriguez.







Assistência: 3.608 espetadores.