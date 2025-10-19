Portugal bate Letónia em preparação para Europeu de futsal

A partida, disputada no Team Sports Multifunctional Hall, em Riga, enquadra-se no plano de preparação dos lusos para o Europeu de futsal, que se disputa na Letónia, Lituânia e Eslovénia, entre 20 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026.



Os primeiros lances de perigo foram da Letónia, com Tarakanovs e Babris a obrigarem Edu a duas defesas, mas depois Portugal reagiu bem e chegou ao golo no quinto minuto, com Diogo Santos a rematar de primeira, forte, uma bola aérea.



No minuto seguinte, a Letónia empatou por Sergejs Motils, após recuperação de bola em zonas adiantadas.



Na reação, Portugal voltou para a frente do marcador, aos sete minutos, com Afonso de recarga a um primeiro remate, também dele.



Já depois de um remate de Tiago Brito ao poste, Kutchy fez o 3-1, após canto de Afonso, aos 15 minutos.



A formação orientada por Jorge Braz continuou a pressionar na segunda parte, mas sem mais golos.



"É mais importante o processo e o que estamos a trabalhar do que o resultado, isto porque o resultado geralmente é consequência disso mesmo. Nós queremos ganhar sempre, agora se o processo for com qualidade nós geralmente construímos as coisas e o resultado é nosso. A primeira parte nem sempre foi de qualidade, não jogámos com posse e dinâmica. Perdíamos a bola muito cedo e não 'provocámos' a Letónia", disse no final o selecionador nacional.



Jorge Braz reconheceu, no entanto, melhorias, após o intervalo



"Na segunda parte corrigimos, fomos mais pressionantes. Fomos tendo mais bola, fomos construindo e tivemos muitas oportunidades para marcar. Espero que os golos fiquem para terça-feira. Aqui já se sente que vai haver Europeu. Esta será uma das sedes e já houve aqui um bom ambiente. Nós temos de estar sempre preparados para tudo e temos de ser Portugal. Quando somos nós, é muito difícil perdermos um jogo. Queremos ser ainda mais Portugal no próximo jogo", defendeu.



O reencontro entre Letónia e Portugal será na terça-feira, no mesmo recinto desportivo.